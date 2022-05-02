МО Армении опровергает информацию МО Азербайджана, что армянские подразделения открыли огонь по азербайджанским позициям

Министерство обороны Азербайджана вновь выступило с сообщением, не соответствующим действительности, заявив, что 1 мая подразделения ВС РА открыли огонь из стрелкового оружия и гранатометов по азербайджанским позициям, расположенным на восточном участке армяно-азербайджанской границы.

Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространило Министерство обороны РА.

«Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная, находится под полным контролем ВС Армении», - говорится в сообщении МО.