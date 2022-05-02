В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в акватории Тихого океана в 151 км к юго-востоку от острова Иото (Иводзима, Япония). Как передает Арменпресс, об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 00:58 по московскому времени в понедельник землетрясения находился в 1277 км к югу от города Татеяма (префектура Тиба).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".