За перекрывание ряда улиц в Ереване задержано 189 человек
11:18, 2 Май, 2022
По состоянию на 11:00 за перекрывание ряда улиц в Ереване задержано 189 человек. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью и информации Полиции РА.
В полиции заявили, что они задержаны за деяние, предусмотренное статьей 182 КоАП (невыполнение законного требования сотрудника полиции).
Оппозиция протестует в разных районах Еревана, перекрывая улицы.
Ранее на пересечении улицы Прошяна и проспекта Баграмяна полиция задержала члена партии «Айреник» Арсена Бабаяна. Заместитель председателя РПА Армен Ашотян также заявил, что он был задержан полицией.
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