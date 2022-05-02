По состоянию на 11:00 за перекрывание ряда улиц в Ереване задержано 189 человек. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью и информации Полиции РА.

В полиции заявили, что они задержаны за деяние, предусмотренное статьей 182 КоАП (невыполнение законного требования сотрудника полиции).

Оппозиция протестует в разных районах Еревана, перекрывая улицы.

Ранее на пересечении улицы Прошяна и проспекта Баграмяна полиция задержала члена партии «Айреник» Арсена Бабаяна. Заместитель председателя РПА Армен Ашотян также заявил, что он был задержан полицией.