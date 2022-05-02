В Ереване на прошлой неделе родилось 357 детей

На прошлой неделе в Ереване родилось 357 детей: 203 мальчика и 154 девочек. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил заместитель мэра Еревана Геворг Симонян.

«Начнем неделю с хороших новостей. На прошлой неделе в Ереване родилось 357 детей: 203 мальчика и 154 девочек. Здоровья и мирного детства всем новорожденным», - написал Геворг Симонян.