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Назначен новый руководитель административного района Кентрон

Назначен новый руководитель административного района Кентрон

Самвел Гукасян назначен руководителем административного района Кентрон. Как передает «Арменпресс», об этом на совещании в мэрии Еревана сообщил мэр Еревана Грачья Саркисян.

Он отметил, что в административном районе Кентрон много дел, много упущений. «Уверен, что вы достойно исполните взятые на себя обязательства, и мы сможем добиться результатов», - сказал мэр, обращаясь к новому руководителю административного района Кентрон.


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