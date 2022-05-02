Газоснабжение по ряду адресов Еревана и в некоторых населенных пунктах Тавушской области временно будет прекращено

Для проведения подготовительных плановых работ к следующей зиме 3 мая с 09:00 до 20:00 будет приостановлено газоснабжение многоквартирных домов 8, 10, 12, 14, 16, 18 по ул. Д. Анахт административного района Канакер-Зейтун города Еревана, многоквартирных домов 26/2, 3, 5, особняков и прилегающих общественных объектов различного назначения на улице Гоголя.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ЗАО «Газпром Армения». В тот же день с 10:00 до 17:00 будет прекращено газоснабжение потребителей сел Неркин Кармир Ахбюр и Айгепар Тавушской области.