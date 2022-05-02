Трамп считает, что Байден проявил слабость и некомпетентность по вопросу Украины

Бывший президент США Дональд Трамп полагает, что нынешний глава вашингтонской администрации Джо Байден проявил слабость и некомпетентность по вопросу Украины. Республиканец выступал в воскресенье перед своими сторонниками в штате Небраска, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По мнению Трампа, Россия якобы решила проводить специальную операцию на Украине после того, как наблюдала вывод американских войск из Афганистана. "При мне они никогда бы этого не сделали", - утверждал экс-президент США.

По версии Трампа, российское руководство увидело "слабость и некомпетентность" Байдена. "Ничего из этого [при мне] никогда бы не произошло, сто процентов", - считает он.

Байден объявил 14 апреля 2021 года, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После вывода войск США радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) установило контроль над Афганистаном.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями являются демилитаризация и денацификация страны.