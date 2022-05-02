Саргис Адамян участвовал в матче «Брюгге»

Полузащитник сборной Армении по футболу Саргис Адамян участвовал в очередном матче клуба.

Как сообщает «Арменпресс», в рамках чемпионата Бельгии по футболу «Брюгге» в выездном матче играл с «Андерлехтом». Матч завершился вничью.

Саргис Адамян, будучи в стартовом составе «Брюгге», был заменен на 67-й минуте.

После этого тура «Брюгге» в турнирной таблице находится на 2-м месте, отставая от лидера «Роял Юнион» на 3 очка.