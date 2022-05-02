«Рома» завершила матч с «Болоньей» вничью
В 35-м туре чемпионата Италии по футболу «Рома» дома принимала «Болонью».
Как сообщает «Арменпресс», ни в первом, ни во втором тайме матча, который состоялся на Олимпийском стадионе в Риме, голов не было забито. Матч «Рома» - «Болонья» завершился вничью: 0:0.
После этого тура «Рома» в турнирной таблице Серии А с 59 очками занимает 5-е место. «Милан» с 77 очками на первом месте.
Бывший капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян не был заявлен на матч из-за травмы, полученной в предыдущей игре.
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