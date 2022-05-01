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Спасатели потушили пожар в Веди

Спасатели потушили пожар в Веди

1 мая в 07:17 часов в Араратское областное управление Национального  центра   кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что возле 1-й школы в Веди горит дом.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2 боевых расчета областного пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС Республики Армения

Согласно источнику, выяснилось, что возгорание произошло в одном из домов по улице Армена Базояна.

Пожар был локализован в 07:52 часов и потушен в 08:35. Сгорел домик (около 80 квадратных метров) и имущество внутри.


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