Участники акций обязаны не иметь при себе оружие или предметы, используемые в качестве оружия. Полиция РА
В заявлении полиции РА напоминается, что согласно п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона РА «О свободе собраний», участники акции обязаны не иметь при себе во время акции оружия или иных предметов, используемых в качестве оружия.
Как передает Арменпресс, полиция РА призывает строго соблюдать требования вышеуказанной нормы, что отвечает интересам общественной безопасности.
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