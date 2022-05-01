Духовные отцы будут присутствовать на митинге, дабы смягчить возможную напряженность.  Первопрестол

Духовенство будет присутствовать на митинге 1 мая, а также на массовых политических предвыборных мероприятиях, чтобы снять возможную напряженность и помочь сохранить атмосферу спокойствия.

Как передает Арменпресс, об этом в сообщении на своей странице в Facebook сообщил глава информационной системы Первопрестольного Есаи Артенян.

«Сегодня, 1 мая, в ответ на вопросы СМИ об участии духовенства в митинге, запланированном в Ереване, в целом хочу сообщить следующее. Духовенство, как и на предшествовавших массовых политических мероприятиях, будет присутствовать на сегодняшнем митинге, чтобы снять возможную напряженность и помочь сохранить атмосферу спокойствия.

Святой Первопрестол призывает участников митингов, а также сотрудников правоохранительных органов, проявлять бдительность и большую ответственность, воздерживаться от провокаций.

Мы возносим Всевышнему молитвы за безопасность нашей родины, Армении и Арцаха, за благополучие нашего народа», — говорится в записи.