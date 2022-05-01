Сообщение МО Азербайджана — дезинформация: ситуация на границе относительно стабильная. МО РА

Сообщение Министерства обороны Азербайджана о том, что вечером 30 апреля подразделения ВС РА обстреляли из крупнокалиберного стрелкового оружия азербайджанские боевые позиции, дислоцированные на восточном направлении армяно-азербайджанской границы — дезинформация.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении, распространенном Министерством обороны Армении.

Министерство обороны Армении сообщает, что ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полным контролем подразделений Вооруженных Сил Республики Армения.