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Сообщение МО Азербайджана — дезинформация: ситуация на границе относительно стабильная. МО РА

Сообщение МО Азербайджана — дезинформация: ситуация на границе относительно стабильная. МО РА

Сообщение Министерства обороны Азербайджана о том, что вечером 30 апреля подразделения ВС РА обстреляли из крупнокалиберного стрелкового оружия азербайджанские боевые позиции, дислоцированные на восточном направлении армяно-азербайджанской границы — дезинформация.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении,  распространенном Министерством обороны Армении.

Министерство обороны Армении сообщает, что ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полным контролем подразделений Вооруженных Сил  Республики Армения.


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