Председатель НС Арцаха принял председателя Союза Армянских Евангелистских церквей

1 мая председатель Национального Собрания Арцаха Артур Товмасян принял французского деятеля армянского происхождения, председателя Союза Армянских Евангелистских церквей, преподобного доктора Рене Левоняна.

Как сообщили Арменпресс в Национальном Собрании Республики Арцах, приветствуя гостя, глава парламента коснулся патриотической деятельности Рене Левоняна еще с 90-х годов.

"Артур Товмасян говорил об осуществляемых в Арцахе приоритетных социально - экономических программах, заявлениях Национального Собрания и принятых парламентом законах, касающихся послевоенных реалий", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, на встрече собеседники говорили о стремительных развитиях в регионе и дальнейшем статусе Арцаха. Председатель НС подчеркнул, что решение проблемы Арцаха возможно только в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Отмечается, что Рене Левонян поблагодарил за прием и заверил, что они рядом с народом Арцаха. Армянский деятель Франции также отметил, что армянские организации диаспоры продолжат различными программами содействовать арцахским армянам.

Обоюдно была отмечена важность консолидированного действия всего армянства.