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Президент Арцаха Арутюнян принял делегацию Армянского союза помощи

Президент Арцаха Арутюнян принял делегацию Армянского союза помощи

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял членов центрального правления Армянского союза помощи (АСП), руководителей филиалов в Армении и Арцахе, ответственного представителя за связь между ЦК АРФД Арцаха и АСП.

Как сообщили Арменпресс в аппарате президента Республики Арцах,  были обсуждены текущие и будущие программы, реализуемые Союзом в Арцахе, намечены направления сотрудничества.

Президент Арутюнян выразил признательность членам организации за оказываемое содействие, особенно помощь в решении проблем, возникших в трудный послевоенный период.

 


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