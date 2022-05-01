Президент Арцаха Арутюнян принял делегацию Армянского союза помощи

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял членов центрального правления Армянского союза помощи (АСП), руководителей филиалов в Армении и Арцахе, ответственного представителя за связь между ЦК АРФД Арцаха и АСП.

Как сообщили Арменпресс в аппарате президента Республики Арцах, были обсуждены текущие и будущие программы, реализуемые Союзом в Арцахе, намечены направления сотрудничества.

Президент Арутюнян выразил признательность членам организации за оказываемое содействие, особенно помощь в решении проблем, возникших в трудный послевоенный период.