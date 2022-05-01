В публичных выступлениях отдельных участников митингов резко возросло разжигание ненависти. Гепрокуратура  РА

Генпрокуратура Республики Армения распространила заявление о необходимости оставаться в рамках правовых регулирований, установленных в ходе продолжающихся собраний, подчеркивая, что в публичных выступлениях отдельных участников митингов резко возросло слово нетерпимости и ненависти.

Об этом Арменпресс сообщили в Генпрокуратуре Республики Армения.

В заявлении говорится: «В Ереване и отдельных местах продолжаются акции протеста и митинги, на фоне которых в общественной речи как отдельных участников собраний, так и других резко возросло и слово нетерпимости и ненависти к инакомыслию, зафиксированы случаи применения насилия или заявлений, содержащих призывы, оправдывающие насилие, которые сами по себе являются преступными явлениями и значительно увеличивают вероятность совершения новых преступлений.

Учитывая вышеизложенные реалии, Генпрокуратура РА считает необходимым предупредить о следующем.

Проведение мирных собраний в Республике Армения в установленном законом порядке, их свободное участие граждан гарантировано. Правоохранительные органы обеспечивают и продолжат обеспечивать мирный ход собраний и безопасность участников.

В то же время, проведение митингов, шествий никоим образом не может происходить с нарушением и попранием прав и законных интересов других лиц, а также нарушать нормальный ход общественной жизнедеятельности.

Генпрокуратура РА строго предупреждает как фактических инициаторов и руководителей собраний, так и участников, в проведении массовых мероприятий оставаться в рамках правовых регулирований, установленных Законом РА "О свободе собраний", проявлять законопослушное поведение, воздерживаться от совершения каких-либо действий, угрожающих внутренней безопасности Республики Армения, в том числе правоохранительных органов, обеспечивающих безопасность участников митингов и выполняющих свой служебный долг, а также от подстрекательства к возможным конфликтам с гражданами, провокационным действиям, массовым беспорядкам или становиться их участниками.

Совершившие попытки преступного нарушения правопорядка безоговорочно будут привлечены к равноценной правовой ответственности».