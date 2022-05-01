Трудящийся гражданин должен быть примером. Послание Никола Пашиняна по случаю Дня труда и солидарности трудящихся

Премьер-министр Никол Пашинян направил послание по случаю Дня труда и солидарности трудящихся

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

«Дорогие соотечественники,

Поздравляю с Международным днем труда и солидарности трудящихся.

Как народ и государство мы всегда доказывали, что можем преодолевать трудности и вызовы упорным трудом. Ежедневный кропотливый труд, индивидуальные усилия и творческий подход — ключевые компоненты, которые позволяют нам находить решения и двигаться вперед.

Для решения стоящих перед нашей страной сложных задач и противостояния серьезным геополитическим вызовам очень важен неустанный труд каждого из нас в политическом, экономическом, военном, дипломатическом, образовательном, научном, культурном и других сферах.

В последнее время на нашу долю выпал ряд испытаний - эпидемия коронавируса, война 2020 года, которые замедлили наш прогресс. И все же благодаря совместным усилиям и труду нам удалось преодолеть эти кризисные ситуации. Об этом свидетельствует положительный рост в различных отраслях и экономические показатели.

Хочу заверить, что наше правительство продолжит политику поощрения труда и творчества. Мы продолжим последовательно реализовывать программы по созданию возможностей для обучения, приобретения знаний и развития навыков для каждого гражданина. Каждый трудящийся гражданин должен быть примером, ориентиром общественного развития, и правительство будет держать в центре внимание защиту прав трудящегося.

Дорогой народ,

Несмотря на трудности, мы должны продолжать строить родину нашей мечты. Сплоченным, энергичным и упорным трудом, основанным на индивидуальных усилиях и преданности каждого из нас своему делу. Армянин всегда отличался трудолюбием и талантом, умением строить и созидать. Мы должны продолжать верить в свои силы и строить своим трудом современное, развитое и образцовое государство.

Поздравляю с 1 мая и да здравствует креативный труд!»