Мы отмечаем День гражданина в ознаменование того, что источником власти и де-юре, и де-факто является народ: Пашинян

По случаю Дня гражданина премьер-министр Никол Пашинян встретился сегодня с членами ученического совета при министре образования, науки, культуры и спорта. Членами ученического совета являются учащиеся 8-11 классов различных школ страны.

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Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, во встрече также приняли участие руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян, заместитель министра Жанна Андреасян.

В ходе встречи премьер-министр побеседовал с учениками о важной роли гражданина в становлении и развитии демократического государства, о становлении гражданина после Ненасильственной бархатной народной революции 2018 года символом установления власти в Республике Армения и о ряде других вопросов.

Поздравив всех с Днем гражданина, премьер-министр отметил: “Это также хороший повод подумать и обсудить ряд понятий, в частности, «человек», «гражданин», «народ», «нация», «родина», «страна», «государство», «права», «обязанности», «свободы», «закон», «законность»”. По словам премьер-министра, именно отношение к этим понятиям, а не правильное и неправильное восприятие создает действительность, потому что в мире есть разные модели, разные результаты, и каждый народ, каждое государство решает для себя, каково правильное предназначение для него.

Говоря о понятиях “гражданин”, “подданный”, премьер-министр отметил, что в развитии этих понятий есть очень важный политический смысл: “В чем заключается этот политический смысл? Я сказал о праве, о государстве, не бывает государства без власти, поэтому принципиальный вопрос здесь следующий: если исходить, так сказать, из амплитуды слов “подданный” и “гражданин”, то главный вопрос заключается в следующем: кто является источником власти, то есть откуда берется источник власти? В те времена, когда существовало понятие подданного, общепринято было, что власть исходит от монарха или от Бога и монарха. Затем ситуация изменилась, когда граждане стали заниматься политикой и произошли революции.

Уверен, что вы читали о революции Кромвеля в Англии и последующих революциях. В этом отношении Французская революция имела самое фундаментальное значение. С тех пор источник власти изменился. Источником власти стали граждане. Но бывало и так, что созданная гражданами власть затем подчиняла себе самих граждан. Т.е. казалось, что они из подданных стали гражданами, став источником власти. Во время той же Французской революции: народ пришел к власти путем революции, после чего власть, по сути, снова подчинила себе граждан, после чего, после революции, у них снова появился император в лице Наполеона Бонапарта”.

Премьер-министр отметил, что в современном мире, даже в тех странах, где монархическая форма правления, во многих случаях именно гражданин продолжает оставаться источником власти в том смысле, что он избирает власть. Но поскольку не все так просто, в такой логике рождаются также авторитарные и диктаторские страны. По словам премьер-министра, современные правозащитные организации называют их гибридными режимами, потому что в Конституции прописано, что власть формируется путем свободных выборов, а на самом деле свободных выборов не происходит - иногда бывают фальсификации выборов, используются избирательные взятки или выборы, де-факто, вообще не проводятся.

В этом контексте Никол Пашинян поговорил о том, почему в Республике Армения был создан День гражданина: “По простой причине: мы отмечаем День гражданина в ознаменование того, что в Республике Армения источником власти и де-юре, и де-факто является народ. В 2018 году, когда в Армении произошла Ненасильственная бархатная народная революция, а в декабре 2018 года состоялись внеочередные парламентские выборы, и все международные организации оценили их как соответствующие стандартам демократии.

Это были первые выборы под международным наблюдением в Армении, получившие такую высокую оценку. Но на тот момент сложилось представление, что эти выборы были проведены на волне постреволюционного воодушевления, и, в принципе, действующей на тот момент власти даже не нужно было фальсифицировать выборы. Следовательно, если не было необходимости, не было и смысла фальсифицировать выборы. Так что, да, правда, выборы были свободными, честными, прозрачными, но в принципе еще не ясно, если состояние действующих властей, так сказать, будет иным, проявит ли эта же власть ту же волю и проведет ли свободные выборы”.

В этом контексте премьер-министр отметил, что внеочередные парламентские выборы 2021 года доказали, что они также соответствуют стандартам демократии. “Мы провели внеочередные парламентские выборы в 2021 году, и как я сказал сразу после революции 2018 года, не имеет значения, какая политическая сила и сколько голосов набирает в результате выборов или кто получает большинство по результатам выборов, потому что самый главный смысл демократических выборов в том, чтобы в них всегда побеждал народ, то есть гражданин, в плане того, чтобы он видел, чувствовал, знал, что власть и итоги выборов сформировались в результате его голосования.

Конечно, следующий вопрос такой: насколько это голосование было законным, насколько были обеспечены правовые условия выборов? Здесь тоже обычно ссылаются на международных наблюдателей, которые о выборах 2021 года сказали, что они соответствуют стандартам демократии.

Единственное замечание, по сути, заключалось в том, что во время предвыборной кампании было много риторики ненависти, и замечание было правильное, и это нехорошо. Но тогда у нас было то, что было. В этот процесс были вовлечены и оппозиция, и власть, но в результате главное, что окончательное решение на выборах принял народ.

И вот День гражданина знаменует именно это. Гражданин Республики Армения знает, что у него есть возможность избирать власть на всех уровнях – и на общегосударственном уровне, и на уровне местного самоуправления, что не означает, что наши выборы идеальны.

На выборах в органы местного самоуправления мы увидели ряд проблем, которые касаются несколько иных регулирований, но, в целом, мы должны констатировать, что да, День гражданина – это не только календарный день, но и имеет значение, имеет символику именно по этому самому обстоятельству”, - отметил Никол Пашинян.

Глава правительства также отметил: “Конечно, это еще не все, потому что, по-моему, самая большая задача для нас, как государства, как народа и как гражданина, состоит в том, чтобы выяснить наши отношения с понятиями, которые я упомянул в начале: «родина», «страна», «государство», «человек», «гражданин», «нация» - в данном случае я убрал «народ», потому что по нашей Конституции совокупность всех граждан называются «народом» - «права», «обязанности», «законность». И когда мы сможем правильно позиционировать себя относительно этих понятий, мы добьемся успеха, а если мы не сможем правильно позиционировать себя относительно этих понятий, мы не добьемся успеха. Политика по большому счету именно об этом.

А как решить, какое позиционирование правильное, а какое неправильное? Именно для того и создана демократия, чтобы разные политические силы могли представить свои комментарии, а народ во время выборов решал, какая из этих позиций правильная, и уже за этим решением последуют дальнейшие действия”.

Никол Пашинян также подчеркнул важность свободы слова: “Хочу также подчеркнуть следующее: конечно, выборы, конечно демократия, но всего этого не может существовать без свободы высказываться, не может существовать без свободы собраний, свободы слова, свободы передвижения и ряда свобод. И наша задача – обеспечить все эти свободы, чтобы они способствовали защите законности и прав”.

По словам премьер-министра, недостаток демократии в том, что в странах без богатых демократических традиций, а также в представлениях жителей постсоветского пространства гарантия свобод иногда воспринимается как слабость власти: “Но я хочу подчеркнуть также, что в контексте того, что я сказал, очень важно для демократических стран, чтобы институты состоялись. Этими институтами являются право, законность, судебная система, законодательная власть, исполнительная власть, органы местного самоуправления и, конечно, самый главный из институтов - гражданин, институт гражданина, который имеет для нас ключевое значение, ибо, как я уже сказал, все мы, как граждане имеем и права, и обязанности. А права и обязанности должны быть в правильном балансе”.

Никол Пашинян отметил, что правильный баланс прав и обязанностей означает, что нам действительно удалось решить институциональную проблему, и подчеркнул, что Армения находится на этом пути.

Затем глава правительства ответил на множество вопросов учеников, которые касались понятия “патриотизм”, развития сферы образования, вовлечения женщин в общественную и политическую жизнь и других тем.