Анонс мероприятий на 1 мая
17:52, Апрель 30, 2022
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- 17:52 Анонс мероприятий на 1 мая
- 17:30 Президент Сирии подписал амнистию для лиц, занимавшихся терроризмом
- 16:52 В Грузии зарегистрировано 153 новых случая коронавируса
- 16:48 Эрдоган считает конечный результат президентских выборов во Франции победой для всего мира
- 16:27 Визит Папы Римского Франциска в Киев пока не имеет смысла. Государственный секретарь Ватикана
- 16:09 Макрон пообещал Зеленскому усилить поддержку Украины
- 16:01 Незамедлительно нужно осуществить визит оценочной миссии ЮНЕСКО в НК. Пресс- секретарь МИД РА
- 15:57 Президент Армении и министр ИД Грузии отметили важность стабильности и мира для развития региона
- 14:54 В России за сутки госпитализировано более 2500 инфицированных коронавирусом граждан
- 14:30 В быстро меняющейся геополитике важно укрепить добрососедство между Арменией и Грузией. Илья Дарчиашвили
- 14:25 Германия вновь опровергла возможность оплаты российского газа рублями
- 14:14 Иран и Саудовская Аравия могут подписать соглашение о нормализации отношений. Аль- Казыми
- 13:59 В Армении существует реальная опасность организации и проведения массовых беспорядков. СНБ
- 13:42 Премьер-министр Пашинян принял министра иностранных дел Грузии
- 13:32 Глава МИД Грузии почтил память жертв Геноцида армян
- 13:10 Россия уже приняла решение о сроке прекращения работы на МКС
- 13:02 Китайская вакцина против штамма Omicron будет испытана в ОАЭ
- 12:59 Мирное соседство, совместное преодоление вызовов важно для развития региона. Ален Симонян принял министра ИД Грузии
- 12:53 Развитие отношений с Грузией-один из приоритетов внешней политики Армении. Мирзоян
- 12:35 Акоп Аршакян представил послу Нидерландов ситуацию после 44-дневной войны
- 12:23 Из Мариуполя в Безыменноеза сутки эвакуировали более 580 человек
- 12:08 50 Cent, ЗАЗ и симфонический оркестр Led Zeppelin выступят с концертами в Армении
- 11:20 Для нас неприемлемы выражения вокруг путей сообщения, касающиеся коридоров. Посол Ирана в Армении
- 11:12 SpaceX вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink
- 11:07 Covid-19: в Армении подтверждены 2 новых случая коронавируса
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