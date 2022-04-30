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В Грузии зарегистрировано 153 новых случая коронавируса

В Грузии зарегистрировано 153 новых случая коронавируса

В Грузии по состоянию на 30 апреля зафиксировано 153 новых случая заражения коронавирусом.

Как передает Арменпресс, ссылаясь на созданный правительством Грузии сайт stopcov.ge, общее число случаев в стране-1 млн 655 тыс. 98.

В Грузии за последние 24 часа от коронавируса вылечились еще 237 пациентов. В общей сложности в стране инфекцию преодолели 1 млн 637 тыс. 37 человек. В стране не зарегистрировано новых случаев смерти от инфекции, общее число смертей - 16 807 человек.

 

 

 

 


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