Эрдоган считает конечным результатом президентских выборов во Франции победой для всего мира
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что поражение «экстремистов» на выборах во Франции было победой всего мира.
Как передает Арменпресс, об этом он говорил с журналистами на обратном пути из Саудовской Аравии
"Я считаю устранение экстремистов на выборах во Франции и их поражение победой для всего нашего мира… С другой стороны, оказалось, что оппоненты Макрона не очень хорошо анализируют социологическую структуру Франции. Иными словами, их очень яркая демонстрация враждебности к исламу, особенно их крайнее отношение к хиджабу и их практики по отношению к мусульманам, конечно же, вывели Макрона на первый план во втором туре", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Саудовской Аравии.
Во Франции 24 апреля состоялся второй тур президентских выборов. За должность главы государства боролись действующий президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
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