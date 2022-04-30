Визит Папы Римского Франциска в Киев пока не имеет смысла. Государственный секретарь Ватикана

Папа Римский Франциск по-прежнему хотел бы совершить апостольскую поездку на Украину, однако в сложившейся ситуации такой визит не имел бы смысла, считает государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

"Желание совершить апостольскую поездку на Украину остается живым в сердце папы Франциска, однако его реализация обусловлена возможностью содействовать реальному улучшению ситуации в стране. Как он сам объяснил, поездка не имела бы смысла, если бы на следующий день война возобновилась, как прежде", - заявил госсекретарь в интервью, которое опубликовала туринская газета La Stampa.

Кардинал Паролин также подчеркнул, что понтифик готов сделать все, что в его силах, чтобы способствовать скорейшему завершению конфликта на Украине.