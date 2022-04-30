Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на свои источники.

По данным телеканала, Макрон пообещал Зеленскому "усилить поддержку Украины в оборонительном вооружении и гуманитарной сфере".