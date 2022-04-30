Время в Ереване: 11:07:36,   30 Апрель

Макрон пообещал Зеленскому усилить поддержку Украины

Макрон пообещал Зеленскому усилить поддержку Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на свои источники.

По данным телеканала, Макрон пообещал Зеленскому "усилить поддержку Украины в оборонительном вооружении и гуманитарной сфере".

 

 

 

 

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]