Незамедлительно нужно осуществить визит оценочной миссии ЮНЕСКО в НК. Пресс- секретарь МИД РА

Армения решительно осуждает акты вандализма и осквернения церкви Сурб Арутюн (Святого Воскресения) в городе Гадрут, перешедшем под контроль Азербайджана.

Как передает Арменпресс, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Армения ВаанУнанян.

«Эти действия, спланированные властями Азербайджана и направленные на уничтожение армянских религиозных, исторических и культурных памятников и фальсификацию их идентичности на территориях, находящихся под контролем вооруженных сил Азербайджана, являются еще одним проявлением этнорелигиозной нетерпимости Азербайджана и продолжением его последовательной политики, имеющей целью оставить Арцах без армян и армянского следа.

Зверства в отношении армянских церквей и других памятников культуры и религии в Арцахе грубо нарушают нормы международного права, в том числе и решение Международного суда ООН от 7 декабря 2021 годао применении неотложных мер.

"Этот случай еще раз подтверждает утверждения армянской стороны о необходимости незамедлительного осуществления визита оценочной миссии ЮНЕСКО в Нагорный Карабах", - отметил пресс-секретарь МИД РА.