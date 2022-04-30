Президент Армении и министр ИД Грузии отметили важность стабильности и мира для развития региона

30 апреля президент Республики Армения Ваагн Хачатурян принял министра иностранных дел Грузии Илью Дарчиашвили.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения,Ваагн Хачатурян приветствовал официальный визит Ильи Дарчиашвили в Армению в качестве министра иностранных дел, поздравил его со вступлением на ответственный пост и пожелал успехов. Президент выразил надежду, что визит Ильи Дарчиашвили в Армению будет результативным и придаст новый импульс укреплению межгосударственных связей.

Стороныотметили важность поддержания интенсивности встреч на разных уровнях, что свидетельствует о высокой оценке отношений между двумя странами, являющимися дружественными на протяжении столетий, и держать в постоянном внимании повестку дня сотрудничества.

Президент Республики Армения и министр иностранных дел Грузии отметили важность стабильности и мира с точки зрения развития региона, отметив, что укрепление взаимного доверия, непрерывный диалог и сотрудничество будут способствовать региональной безопасности и стабильности.

Собеседники с радостью констатировали, что строительство моста под названием «Дружба» на КПП Садахло-Баграташен идет активными темпами. В этом контексте министр иностранных дел Грузии выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям традиционные добрососедские и партнерские отношения между Арменией и Грузией получат новый импульс и отметят дальнейшее развитие.

В рамках вопросов, относящихся к повестке дня армяно-грузинского сотрудничества, обсуждалась необходимость дополнения новыми инициативами программ, реализуемых в сфере телекоммуникаций и высоких технологий.