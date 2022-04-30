В России за сутки госпитализировано более 2500 инфицированных коронавирусом граждан

В России за сутки госпитализированы 2574 граждан, инфицированных Covid-19.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

Рост числа госпитализаций произошел в 41 регионе, снижение — в 38, ситуация осталась без изменений в шести субъектах страны.

"Выявлено 7363 новых случая COVID-19. Умерли за сутки 157 человек", — также говорится в сообщении.

При этом за сутки в России выздоровели 11 022 человека, что на 0,17% меньше по сравнению с 29 апреля.