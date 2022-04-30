В России за сутки госпитализировано более 2500 инфицированных коронавирусом граждан
14:54, 30 Апрель, 2022
В России за сутки госпитализированы 2574 граждан, инфицированных Covid-19.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.
Рост числа госпитализаций произошел в 41 регионе, снижение — в 38, ситуация осталась без изменений в шести субъектах страны.
"Выявлено 7363 новых случая COVID-19. Умерли за сутки 157 человек", — также говорится в сообщении.
При этом за сутки в России выздоровели 11 022 человека, что на 0,17% меньше по сравнению с 29 апреля.
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