Германия вновь опровергла возможность оплаты российского газа рублями

Министр финансов Германии Кристиан Линднер уверяет, что они не собираются платить за российский газ в рублях.

Как сообщает Арменпресс, об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Мы и в будущем не будем платить за газ в рублях. Мы делаем все, чтобы как можно быстрее стать независимыми от России» - заявил Линднер.

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, согласно которому с 1 апреля за поставку российского газа придется платить в рублях.