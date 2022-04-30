В Армении существует реальная опасность организации и проведения массовых беспорядков. СНБ

В настоящее время существует реальная опасность организации и проведения массовых беспорядков в Республике Армения.

Как передает Арменпресс, Служба национальной безопасности Республики Армения выступила с заявлением, в котором призвала не поддаваться возможным провокациям, проявлять высокую гражданскую ответственность, воздерживаться от недопустимой практики распространения ненависти, вражды, насилия в публичных выступлениях или выражениях, воспринимаемых как насилие, которые могут создать реальные предпосылки для нарушения внутренней безопасности страны или совершения иных преступных действий.

В заявлении предупреждается, что Служба национальной безопасности Республики Армения примет предусмотренные законом действенные меры для обеспечения общественной безопасности, защиты прав и законных интересов государства и граждан, нейтрализуя любые действия, дестабилизирующие внутреннюю безопасность Республики Армения.

Отмечается, что Служба национальной безопасности РА полностью контролирует оперативную ситуацию и будет вести последовательную борьбу в направлении пресечения, пресечения и раскрытия основ конституционного строя и преступлений, направленных против безопасности государства, призывая широкие слои общества проявлять исключительно законопослушное поведение, не поддаваться на провокационные призывы,обусловленные узкими мотивамиидестабилизирующие внутреннюю безопасность страны.