Иран и Саудовская Аравия могут подписать соглашение о нормализации отношений. Аль- Казыми

Иран и Саудовская Аравия могут подписать соглашение о нормализации отношений.

Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми.

"Иран и Саудовская Аравия серьезно относятся к диалогу и текущей ситуации в регионе, и мы уверены, что в ближайшее время между ними будет заключено соглашение", - как передает ТАСС, сказал Мустафа аль-Казыми.

По его словам, официальный Багдад имеет хорошие отношения как с Ираном и Саудовской Аравией, так и с другими странами региона, по этой причине им удалось создать на территории Ирака позитивную атмосферу для диалога между указанными странами.

23 апреля в Багдаде состоялся пятый раунд переговоров по урегулированию отношений между Ираном и Саудовской Аравией.