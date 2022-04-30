Премьер-министр Пашинян принял министра иностранных дел Грузии

Премьер-министр Никол Пашинян принял сегодня министра иностранных дел Грузии Илью Дарчиашвили, прибывшего в Армению с официальным визитом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Республики Армения, премьер-министр поздравил г-на Дарчиашвили с назначением на ответственную должность министра иностранных дел Грузии и пожелал ему плодотворной работы. Высоко оценив армяно-грузинскую дружбу, Никол Пашинян отметил:

“Между Арменией и Грузией налажен высокий уровень политического диалога, наши отношения динамично развиваются в разных форматах и в позитивной атмосфере, что является хорошей основой для дальнейшего расширения сотрудничества”.

Никол Пашинян подчеркнул также, что сегодня, когда ситуация в регионе достаточно напряженная, прочное армяно-грузинское партнерство является важным фактором мира и стабильности на Южном Кавказе.

Министр иностранных дел Грузии поблагодарил за пожелания и передал премьер-министру Республики Армения теплые приветствия премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Он отметил, что Грузия заинтересована в углублении многоотраслевого сотрудничества с Арменией, продвижении двусторонней повестки дня и приветствует направленные на это инициативы и программы. Илья Дарчиашвили также добавил, что Грузия придает важность шагам по стимуляции регионального сотрудничества.

Собеседники обсудили вопросы повестки армяно-грузинского партнерства. Были также затронуты региональная ситуация и развития. В этом контексте была подчеркнута важность усилий стран региона по поддержанию стабильности и развитию экономического сотрудничества на благо мирного и благополучного будущего.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам международной безопасности.

Премьер-министр Пашинян попросил передать теплые приветствия премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили.