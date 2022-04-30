Глава МИД Грузии почтил память жертв Геноцида армян

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили, впервые находящийся с официальным визитом в Армении, в сопровождении министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна посетил Мемориал жертв Геноцида армян, где почтил память жертв Геноцида.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян.

29-30 апреля в Армении с официальным визитом наодится министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили. В рамках визита Дарчиашвили также проведет встречи с президентом Республики Армения, премьер-министром, председателем Национального Собрания и министром иностранных дел.