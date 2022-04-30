Китайская вакцина против штамма Omicron будет испытана в ОАЭ

Китайская компания Suzhou Abogen Biosciences Co заявила, что ее кандидат на вакцину против COVID-19, использующий технологию messenger RNA (мРНК) и нацеленный на вариант Omicron, получил одобрение клинических испытаний в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает Reuters.

Материковый Китай вакцинировал более 88% своих 1,4 миллиарда человек против COVID с помощью уколов без мРНК.