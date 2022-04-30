Развитие отношений с Грузией-один из приоритетов внешней политики Армении. Мирзоян

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили сделали заявление для прессы по итогам двусторонней встречи.

Арменпресспредставляет заявление министра иностранных дел РА Мирзояна.

«Уважаемый господин Дарчиашвили,

Уважаемые коллеги,

Я хотел бы поприветствовать моего коллегу Илью Дарчиашвили - министра иностранных дел Грузии, который находится в Ереване с первым официальным визитом, и еще раз поздравить его и пожелать успехов на посту министра иностранных дел. Грузии.

В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами.

Дружба между Арменией и Грузией основана на исторических связях, на общих ценностях и прочных исторических связях, идущих из глубины веков, и хочу констатировать, что с момента обретения независимости у нас сложилось тесное сотрудничество с Грузией практически во всех сферах. Развитие особых добрососедских отношений между нашими странами и дальнейшее углубление сотрудничества в разных сферах является одним из важных приоритетов внешней политики Армении, что также закреплено в программе правительства Армении.

Хочу с удовлетворением констатировать, что между Арменией и Грузией существует высокий уровень политического диалога и сотрудничества на двусторонней и многосторонней площадках. Об этом свидетельствуют регулярные взаимные визиты на высшем уровне, эффективное сотрудничество в политической, экономической, коммуникационной, оборонной, гуманитарной сферах, а также в международных организациях, дальнейшее расширение которого и планы новых направлений мы подробно обсудили с моим коллегой.

Армения придает большое значение совместным усилиям по общему развитию и продвижению региона, одним из очередных проявлений которого является сотрудничество между нашими странами в создании Международного транспортно-транзитного коридора Персидский залив- Черное море.

Уважаемые коллеги,

Сегодня мы также рассмотрели вопросы, связанные с региональной и международной безопасностью и стабильностью.

Я подробно проинформировал коллегу о ситуации вокруг нагорно-карабахского конфликта и позиции Армении в отношении процессов, направленных на установление мира и стабильности в регионе, а также переговорах по всеобъемлющему мирному соглашению с Азербайджаном.

В этом контексте я подчеркнул посредническую роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ в продвижении мирного процесса, направленного на урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Должен сказать, что, к сожалению, остаются нерешеннымигуманитарные вопросы. В нарушение международного гуманитарного права Азербайджан продолжает удерживать армянских военнопленных и гражданских лиц в заложниках. Особое значение имеет искажение или уничтожение Азербайджаном самобытности армянского культурного и религиозного наследия на территориях, находящихся под контролем Азербайджана, в результате 44-дневной войны. Последний такой болезненный пример – осквернение храма СвятогоВоскресения в Гадруте. В целях предотвращения этих повторяющихся случаев вандализма, как и прежде, является неотложным визит оценочной миссии ЮНЕСКО в регион.

Уважаемый господин министр,

еще раз приветствую Вас в Ереване. Убежден, что установившиеся между нашими двумя странами добрососедские отношения, а также братские связи между армянским и грузинским народами создают прочную основу для укрепления и развития имеющихся достижений сотрудничества».