Акоп Аршакян представил послу Нидерландов ситуацию после 44-дневной войны

29 апреля вице-спикер Национального Собрания Республики Армения Акоп Аршакян принял Чрезвычайного и полномочного посла Королевства Нидерландов в Армении Нико Схермерса.

Как сообщили Арменпресс в Национальном Собрании Республики Армения, вице-спикер парламента поздравил дружественный народ Нидерландов с Национальным праздником страны.

Говоря о двустороннем сотрудничестве, Акоп Аршакян придал большое значение изучению опыта парламентского правительства Нидерландов.

Касаясь вопроса признания Геноцида армян, вице-спикер НС высоко оценил принципиальную и последовательную позицию парламента Нидерландов в процессе признания и осуждения Геноцида армян, что свидетельствует о приверженности Нидерландов сохранению общечеловеческих ценностей и предотвращению преступлений против человечности.

Акоп Аршакян представил послу ситуацию после 44-дневной войны. Он отметил, что до сих пор не решены важные гуманитарные вопросы. Это вопросы военнопленных, содержащихся в Азербайджане, надлежащей защиты историко-культурного и религиозного наследия Арцаха, которые должны быть в центре внимания европейских партнеров.

Нико Схермерс говорил о необходимости углубления двусторонних связей, представил программы посольства в Армении, направленные на демократию, защиту прав человека и укрепление верховенства права.

Стороны отметили углубление армяно-нидерландского сотрудничества в рамках реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС. Акоп Аршакян рассказал о процессе либерализации визового режима РА-ЕС и выразил надежду, что Нидерланды выразят свою политическую поддержку в этом вопросе.

Обсуждались вопросы, связанные с углублением отношений между парламентами двух стран, возможности расширения сотрудничества в различных сферах.

На встрече присутствовали секретарь фракции "Гражданский договор" НС Артур Ованнисян, депутаты Асмик Акопян и Мэри Галстян.