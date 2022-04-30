Из Мариуполя в Безыменноеза сутки эвакуировали более 580 человек . Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в штабе территориальной обороны Республики.

"За минувшие сутки, с 08.00 29 апреля до 08.00 30 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 586 человек, включая 72 ребенка", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

Отмечается, что всего за период с 5 марта в Безыменное были эвакуированы 25 936 человек.