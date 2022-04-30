Для нас неприемлемы выражения вокруг путей сообщения, касающиеся коридоров. Посол Ирана в Армении

29 апреля губернатор Сюника Роберт Гукасян принял Аббаса Бадахшана Зохури—Чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Иран в Республике Армения.

Во встрече приняли участие также глава общины Капан Геворг Парсян, начальник Сюникского областного управления полиции Александр Мамиконян.

Как сообщили Арменпресс в областной администрации, основной темой встречи было открытие консульства Ирана в Капане и в этом контексте —работа по углублению и укреплению сотрудничества между Сюником и ИРИ в различных сферах.

Губернатор Роберт Гукасян поблагодарил дипломата за визит, отметив, что отношения с Ираном очень важны для Республики Армения, но особенно —для Сюника, и региональные власти готовы сделать все, чтобы двусторонние отношения были более эффективными.

Поздравляя губернатора с назначением, посол Зохури отметил, что, несмотря на тесные культурные связи, экономические отношения между двумя странами находятся не на желаемом высоком уровне, и необходимо приложить усилия в этом направлении. Он также поблагодарил их за помощь своим гражданам, попавшим в беду на межгосударственной трассе, которая стала непроходимой из-за сильных осадков в марте этого года.

Подчеркнув несколько политических моментов, посол напомнил опозиции Ирана в отношении нерушимости международно признанных границ Армении и сказал, что все страны должны уважать ее. «Для нас неприемлемы заявления вокруг каналов связи,касающиеся коридоров, мы считаем, что Армения должна сохранить свою территориальную целостность».

Губернатор Сюника и глава общины Капана поблагодарили посла за официальную позицию Ирана по «коридору». «Ваша точка зрения важна и ценна для каждого жителя Сюника», - сказал Роберт Гукасян.

Иранская сторона достигла договоренности об открытии консульства в Капане девять месяцев назад, и Аббас Бадахшан Зохури отметил, что целью открытия дипмиссии в Сюнике является развитие отношений во всех сферах. Посол также представил присутствовавшего на встрече консула, добавив, что в ближайшее время сотрудники консульства будут представлены в МИД РА.

Иранская сторона также заявила о своей заинтересованности в участке дороги «Север-Юг», проходящей через Сюник, и сообщила, что есть иранские компании, желающие принять участие в ее строительстве.

Стороны также говорили о ряде направлений сотрудничества, ожидаемых после открытия консульства, обсудив экономические, образовательные, культурные и другие вопросы.

Геворг Парсян сообщил, что с сентября в учебном заведении общинного подчинения начнется преподавание персидского языка. Также была затронута возможность налаживания связей городов-побратимов между областным центром и любым иранским городом.

В завершение визита иранские гости осмотрели участки будущего здания консульства в Капане.