Covid-19: в Армении подтверждены 2 новых случая коронавируса

По состоянию на 11:00 часов 30 апреля в Армении подтверждено 422 867 случаев коронавирусной болезни, из них 41.150случаев выздоровления, 8.622– со смертельным исходом.

На данный момент фактическое лечение от коронавирусной болезни получают 1512 пациентов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения РА.

За сутки было проведено 2833 теста, подтверждено 2 новых случая коронавирусной болезни, выздоровели 12 граждан, случаев смерти не зафиксировано.

Общее число тестов достигло 3 млн 51 тыс. 264.