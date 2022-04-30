Европейские индексы выросли - 29-04-22

МОСКВА, 30 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 29 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.84% и составил 14097.88 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.39% и составил 6533.77 пункта, британский FTSE вырос на 0.47% и составил 7544.55 пункта, а российский RTSI вырос на 3.80% и составил 1081.52 пункта.