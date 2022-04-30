Цены на цветные металлы - 29-04-22

ЛОНДОН, 30 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 29 апреля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.69% и составила 3052.50 долларов США, цена на медь выросла на 0.75% и составила 9769.50 долларов США, цена на свинец выросла на 0.24% и составила 2260.50 долларов США, цена на никель снизилась на 3.66% и составила 31771.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.53% и составила 40259.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.71% и составила 4107.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.05% и составила 42372.80 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 82000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.