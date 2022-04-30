Армения не опасается не найти себя на картах разных периодов истории: ответ министра ИД РА Алиеву

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян откликнулся на заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что в процессе уточнения границ с Арменией будут приняты за основу карты 1918 года и до развала СССР1991 г., и что по некоторым картам 1918-20 гг. Ереван, Сюник якобы входят в состав Азербайджана.

Ниже представляем вопрос Арменпресс и ответ министра иностранных дел Армении.

Вопрос: Президент Азербайджана Ильхам Алиев вчера заявил, что в процессе уточнения границ с Арменией будут приняты за основу документы 1918 года и все карты до распада Советского Союза в 1991 г., и что по некоторым картам 1918-20 гг. Ереван, Сюник якобы входят в состав Азербайджана. Как Вы прокомментируете эти заявления?

Ответ: Мы не против изучения карт. Но зачем ограничиваться ХХ веком? Можно начать с карт, что были созданы в Вавилоне в VI веке до рождения Христа, или созданных Геродотом в V веке до Р.Х., либо созданных Страбоном в I веке до Р.Х., либо созданных Клавдием Птолемеем уже во II веке после Р.Х., или с карт, созданных в тот же период Плинием Старшим, а затем продолжить множеством других латинских, византийских, арабских и иных географических описаний и картами последующих периодов. У Армении нет опасений не найти себя на этих картах.

Тем не менее, будучи заинтересованным в эффективной работе будущей комиссии по делимитации и пограничной безопасности, Республика Армения считает, что эта работа должна основываться на картах,принятых с обеих сторон и имеющих юридическую силу.