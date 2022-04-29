В России не выявили случаев заболеваемости острым гепатитом неизвестного происхождения

Случаи заболеваемости острым гепатитом неизвестного происхождения на территории РФ не выявлены, принимаются все меры для предупреждения риска завоза инфекции в страну. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации по состоянию на 29 апреля 2022 года случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии не выявлено. Для предупреждения риска завоза инфекции на территорию нашей страны принимается весь необходимый комплекс мер, включая повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах. С большинством стран, где выявлены случаи заболевания гепатитом неизвестной этиологии, авиасообщение ограничено, что минимизирует риски его завоза", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре напомнили, что 5 апреля Всемирная организация здравоохранения была уведомлена о первых 10 случаях заболевания в центральной Шотландии. По состоянию на 27 апреля зарегистрировано около 190 случаев острого гепатита неизвестной этиологии. Клинический синдром представляет собой острый гепатит с повышением уровня ферментов печени, часто с желтухой, иногда предшествующей желудочно-кишечным симптомам, у детей в возрасте от одного месяца до 16 лет.

Исследователи из Великобритании изучили 11 случаев заболевания у детей, во всех вирус гепатита не являлся возбудителем. В 40 из 53 изученных образцов крови обнаружен аденовирус типа 41F. "Группа ученых сообщает, что ведущая гипотеза - связь вспышки гепатита с аденовирусом. При этом преобладают случаи острого гепатита у детей до пяти лет", - отметили в пресс-службе ведомства.