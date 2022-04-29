ЕС, вероятно, одобрит поэтапное эмбарго на нефть из России: NYT

Страны ЕС, вероятно, одобрят поэтапное эмбарго на российскую нефть уже на следующей неделе. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом пишет газета New York Times со ссылкой на источники.

"Страны ЕС, вероятно, одобрят поэтапное эмбарго на российскую нефть уже на следующей неделе", - говорится в сообщении газеты.

Сообщается, что постпреды страны ЕС должны будут встретиться в среду, а окончательное одобрение нового пакета мер ожидается к концу следующей недели.

Эмбарго на нефть - это самая значимая мера в шестом пакете санкций против России, отмечает газета.

"Пакет мер будет также включать санкции против крупнейшего банка России "Сбербанка", который до сих пор не был затронут, а также дополнительные меры против высокопоставленных россиян", - говорится в сообщении газеты.