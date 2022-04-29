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Католикос Великого Дома Киликийского Арам I принял представителей АРФД

Католикос Великого Дома Киликийского Арам I принял представителей АРФД

Католикос Великого Дома Киликийского Его Святейшество Арам I 29 апреля принял представителя Бюро Армянской революционной федерации “Дашнакцутюн” (АРФД) Акопа Тер-Хачатряна и члена Бюро Мкртича Мкртичяна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-канцелярии Католикосата Великого Дома Киликийского, в ходе встречи были обсуждены текущие вызовы, стоящие перед Арменией и Арцахом, а также связанных с диаспорой ряд вопросов.


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