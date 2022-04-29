Бегларян: Почему Косово должен пользоваться международным механизмом спасения и компенсации, а Арцах - нет?

Почему Косово или другие международно непризнанные страны должны пользоваться этим международным механизмом спасения и компенсации, а Арцах - нет, если он соответствует всем стандартам международного права? Как сообщает Арменпресс, такой риторический вопрос задал в своем телеграм-канале государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян.

«Было приятно услышать, как президент России Владимир Путин говорил с Генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем о консультативном заключении Международного Суда по Косово.

Это, однозначно, было прецедентным решением для народов, живущих под онтологической угрозой и борющихся за свое право на самоопределение, среди которых коренной народ Арцаха занимает первоочередные позиции.

Излишне даже приводить аргументы о том, к какой геноцидальной политике подвергалось армянство Арцаха на протяжении десятилетий, включая этнические чистки армян Азербайджана и Арцаха, лишение Родины, уничтожение культурного наследия, системную политику армянофобии и ряд других онтологических угроз, о которых свидетельствует постановление Международного суда ООН, а также аналогичные задокументированные факты множественных других международных организаций.

Теперь риторический вопрос: почему Косово или другие международно непризнанные страны должны пользоваться этим международным механизмом спасения и компенсации, а Арцах-нет, если он соответствует всем стандартам международного права?

Не нужно забывать те многочисленные случаи, когда международное сообщество не выполнило свои превентивные обязательства, и в результате разные народы подверглись геноциду», - написал Бегларян.