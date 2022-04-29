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В Канаде заявили, что будут искать дипломатические пути деэскалации ситуации на Украине

В Канаде заявили, что будут искать дипломатические пути деэскалации ситуации на Украине

Власти Канады намерены искать дипломатические пути деэскалации ситуации на Украине. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу заявил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо во время посещения Монреаля. Его выступление транслировали национальные телеканалы.

"Мы будем продолжать искать дипломатические решения по деэскалации [ситуации на Украине]", - сказал он. Также Трюдо сообщил, что для Оттавы по-прежнему важно наличие дипломатов в Москве, в том числе для обеспечения безопасности канадских граждан.


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