Селин Дион перенесла выступления в Европе в рамках мирового турне по состоянию здоровья

Канадская поп-певица Селин Дион перенесла запланированные концерты в Европе в рамках мирового турне "Courage World Tour" в поддержку ее последнего альбома "Courage" в связи с продолжающимися сильными мышечными спазмами. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом певица сообщила в видеообращении, опубликованном в пятницу на ее странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Мне очень жаль и грустно, что я снова вынуждена перенести концерты. Первый раз это случилось, конечно же, из-за пандемии. А на этот раз мое здоровье вынуждает меня перенести выступления в рамках европейского турне и, к сожалению, отменить некоторые другие. Хорошая новость в том, что я все же чувствую себя немного лучше <...>, но у меня все еще есть мышечные спазмы", - сказала она.

Как сказано в релизе, опубликованном на сайте певицы, переносятся концерты, запланированные на период с 25 мая по 24 сентября 2022 года. Ожидается, что они пройдут с 24 февраля по 4 октября 2023 года.

Ранее Селин Дион отменила из-за мышечных спазмов все выступления с 5 по 20 ноября 2021 года, с 19 января по 5 февраля 2022 года, а также концерты в Северной Америке, которые должны были пройти с 9 марта по 22 апреля в 2022 году.