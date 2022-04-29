Стоимость билетов на концерт Джастина Бибера в Бангкоке на перепродаже достигла $1,1 млн

Билеты на концерт канадского певца Джастина Бибера, который запланирован на 6 ноября в столице Таиланда, были раскуплены в пятницу практически моментально после начала продаж. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, официальная стоимость билетов варьировалась от 2,5 тыс. до 16,5 тыс. батов (от $73 до $482).

Вместе с тем сайт Viagogo, специализирующийся на обмене и перепродаже билетов, реализует их по цене от 15 тыс. до 37,7 млн батов (от $439 до 1,1 млн).

Организатор мероприятия Live Nation Tero открыл в пятницу в 09:00 виртуальную и живую очереди, чтобы в 10:00 начать продажу билетов. В результате стартовавших раньше времени продаж в некоторых кассах и создавшегося в интернете ажиотажа некоторые пользователи сети, прождав два часа в онлайн-очередях, остались ни с чем. В 15:29 устроители концерта Бибера объявили, что все билеты распроданы, а в сети стали появляться предложения о перепродаже билетов по завышенным ценам.

"Это уже слишком, - отреагировали спустя несколько часов организаторы в Twitter. - Билеты являются собственностью промоутера, и их нельзя перепродавать в личных целях или передавать другим лицам". "Если кто-то нарушает правила, промоутер имеет право аннулировать билеты без предварительного уведомления и не будет возвращать деньги", - пригрозили в Live Nation Tero.

Джастин Бибер начнет юго-восточную азиатскую часть своего мирового турне 22 октября с концерта в Малайзии. После этого у него запланировано выступление в Сингапуре (25 октября) и два концерта в Индонезии (2 и 3 ноября). Таиланд станет последней остановкой Бибера в Юго-Восточной Азии, прежде чем он отправится в Японию. Последний раз канадский певец выступал в Таиланде в сентябре 2013 года.