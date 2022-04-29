Саммит НАТО пройдет 28-30 июня в Мадриде
Встреча глав государств и правительств стран - членов НАТО пройдет в 2022 году три дня вместо обычных двух - с 28 по 30 июня в Мадриде. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении альянса, распространенном в пятницу в Брюсселе.
"Испания примет саммит НАТО в Мадриде 28, 29 и 30 июня 2022 года", - отмечается в нем.
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