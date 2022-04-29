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В Киргизии назначили нового министра иностранных дел

В Киргизии назначили нового министра иностранных дел

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал в пятницу указ о назначении Жээнбека Кулубаева руководителем внешнеполитического ведомства республики. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Кулубаев назначен министром иностранных дел Кыргызской Республики, и он освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей", - говорится в сообщении.


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