В Киргизии назначили нового министра иностранных дел

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал в пятницу указ о назначении Жээнбека Кулубаева руководителем внешнеполитического ведомства республики. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Кулубаев назначен министром иностранных дел Кыргызской Республики, и он освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей", - говорится в сообщении.