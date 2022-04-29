Германия рассматривает возможность отправки гаубиц на Украину: Reuters

Германия в настоящее время рассматривает возможность отправки самоходных гаубиц на Украину. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в силовых структурах ФРГ.

По его словам, Берлин ведет переговоры с правительством Нидерландов по этому вопросу.

В четверг большинство депутатов Бундестага проголосовали за документ, содержащий призыв к правительству расширить военную помощь Киеву, а также осуждение боевых действий на территории Украины. В тексте говорится о необходимости "сделать более интенсивными и быстрыми поставки из Германии эффективных, в том числе тяжелых, вооружений и сложных систем в координации с партнерами". Документ согласовали правящие Социал-демократическая партия Германии, "зеленые" и Свободная демократическая партия. Позже текст поддержал и оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.